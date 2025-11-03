Украйна атакува с дронове град Саратов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна отново нанесе удари с дронове срещу руския индустриален град Саратов на река Волга, като най-вероятно целта им е бил петролната рафинерия там, предаде ДПА.

Руското министерство на отбраната потвърди атаките в Саратов, но не даде информация за нефтопреработвателния завод.

Дейностите на летището в Саратов са били ограничени за повече от шест часа поради въздушна тревога, съобщи руската авиационна администрация днес.

Последният удар срещу руския град беше през септември, когато украинските сили поразиха рафинерията край Саратов.

През нощта на руска територия са били свалени общо 67 украински дрона, според руското министерство на отбраната. Министерството не предостави информация за нанесените щети, пише БТА.

Украйна ежедневно атакува руската петролна инфраструктура, като се надява да се намалят доставките за руската армия, а също така с цел да навреди на руската търговия с изкопаеми горива и по този начин да намали приходите на Москва от нея

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол.