Ердоган: Ислямският свят не достига желаното място в световната търговия

Турският президент Реджеп Ердоган заяви при откриването на срещата на министри от Комитета по икономика и търговия в рамките на Организацията за ислямско сътрудничество, че ислямският свят не успява да получи полагащото му се място в световната търговия. Затова според него са необходими нови икономически политики, а страните от Организацията трябва да разберат колко е жизненоважно сътрудничеството между тях. Откриването на срещата беше излъчено на живо в социалните мрежи. Тя се провежда в Истанбул, а основната ѝ тема е развитието на стратегиите за износ.

„Когато погледнем 50-годишната история на Организацията за ислямско сътрудничество, виждаме че ислямският свят не успява да получи от търговията този дял, който му се полага. И това е истина, която не можем да преглътнем. В този период в страните от Организацията средният доход на глава от населението е достигнал от 1169 до 4453 долара, в същия период в световен мащаб той е достигнал от 2611 до над 13 000 долара. Делът ни в световната търговия не промени своето единайсето място“, заяви Ердоган.

Той почерта, че държавите в Организацията за ислямско сътрудничество са назад от набелязаната си цел за 25-процентов търговски обмен помежду им.

„Ислямският свят, който притежава 60 процента от залежите на природен газ, 65 на сто от залежите на петрол, 25 процента от световното население, все още не успява да достигне мястото, което желае в международната търговия“, каза Ердоган.

Като възможност за подобряване на тези показатели турският президент посочи проектите в рамките на Организацията и разрастването с нови държави-членове на създадената през 2022 г. Система за преференциална търговия, която функционира вътре в нея.

„Очакваме подкрепата на всички членове за разрастването на тази система с ново поколение търговски споразумения. Каним всички държави, които все още не са членове на системата за преференциална търговия, да се присъединят към нас, а останалите – да задълбочим търговските си отношения“, заяви турският президент.

Той призова за създаването на финансови инструменти като кредити, подкрепящи износа, както и за по-широко участие в съвместните програми за малки и средни предприятия. Според Ердоган възможностите, които предоставя Арбитражният център на Организацията, също трябва да бъдат по-широко представени.

На форума Ердоган представи и резултатите от Програмата за подкрепа на проекти.

„До този момент чрез Програмата за подкрепа на проекти на Организацията са осъществени 180 проекта. В тях са участвали 56 държави под формата на бенефициенти или чрез предоставянето на финансови инструменти. През тази година още бъдат осъществени още 23 проекта. Към Програмата за Йерусалим, която включва 20 проекта, добавяме още 8“, обяви турският президент.