Израел: Останките заложниците, върнати тази нощ от "Хамас", са на войници, убити на 7 октомври 2023 г.

Израел заяви днес, че останките на тримата заложници, върнати тази нощ от ивицата Газа, принадлежат на войници, убити при нападението, извършено от палестинската въоръжена групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г., което предизвика и войната в Газа, предаде Асошиейтед прес. Агенцията отбелязва, че предаването на останките е положителен знак за крехкото примирие, постигнато с посредничеството на САЩ.

Израелската армия заяви, че след като са били убити при атаката, телата на мъжете са били откарани в ивицата Газа. Кабинетът на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху идентифицира тримата като капитан Омер Неутра, американско-израелски гражданин, сержант Оз Даниел и полковник Асаф Хамами. По-рано "Хамас" съобщи, че останките им са били намерени в неделя в тунел в южната част на Газа.

Откакто постигнатото споразумение за прекратяване на огъня влезе в сила на 10 октомври, "Хамас" предаде тленните останките на 20 заложници. Телата на 8 заложници все още са в Газа.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял със семейството на Неутра. "От една страна, те бяха развълнувани, но от друга, очевидно не се чувстваха много добре", каза американският президент.

Бойците предават по едно или две тела на интервал от няколко дни. Израел настоява за по-бърз напредък, а в някои случаи твърди, че останките не са на заложници. "Хамас" съобщава, че работата по откриване на телата е затруднена от мащабните унищожения в ивицата Газа. От своя страна Израел връща телата на 15 палестинци за всяко върнато тяло на израелски заложник.

Здравните власти в ивицата Газа изпитват затруднения с идентифицирането на труповете, тъй като не разполагат с възможности за извършване на ДНК тестове, пише БТА.

Само 75 от 225 тела на палестинци, върнати от началото на прекратяването на огъня, са били идентифицирани, сочат данни на контролираното от "Хамас" министерство на здравеопазването в ивицата Газа, което е публикувало снимки на останките с надеждата, че семействата ще ги разпознаят.

Американско-израелският гражданин Омер Неутра е бил на 21 години, когато беше убит. При атаката на 7 октомври 2023 г. той е бил отвлечен заедно с останалата част от екипажа на танка му. През декември 2024 г. израелските военни съобщиха, че Неутра е бил убит при нападението на "Хамас". Родителите на Неутра бяха редовни участници в протести в САЩ и Израел и говориха пред Националната конференция на Републиканската партия миналата година.

Бойците на "Хамас" са взели тялото и на 19-годишния Оз Даниел от танка, в който той се е намирал. Оттам са били взети телата и на още трима военни.

Полковник Асаф Хамами е бил командир на полк и е бил убит на 7 октомври 2023 г. в битка за кибуца Нирим. Според израелските медии полковник Хамами е бил първият военен, обявил, че Израел е във война, по-малко от 10 минути след началото на атаката. Заедно с Хамами бяха убити и двама от войниците в полка му, а телата им бяха откарани в ивицата Газа. Останките на другите двама войници бяха открити през юли миналата година.