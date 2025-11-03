Премиерите на Русия и Китай проведоха неформална среща

Премиерът на Русия Михаил Мишустин и колегата му от Китай Ли Цян се срещнаха в неформална обстановка преди началото на 30-ата редовна среща на правителствата на двете страни, предаде ТАСС. Срещата се състоя в една от вилите на държавната резиденция "Сиху“ ("Западно езеро") на брега на едноименното езеро, включено в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Резиденцията е била свидетел на редица важни исторически събития, посочва ТАСС и допълва, че по указание на президента Мао Цзедун именно там е бил разработен проектът на първата конституция на Китайнската народна република (през 1954 г.), пише БТА.

В хода на срещата руският премиер заяви, че отношенията между Русия и Китай продължават да се развиват, въпреки западните санкции, и са на най-високото ниво в цялата история.

Мишустин отбеляза, че се обръща специално внимание на разширяването на инвестиционното сътрудничество. "На 1 декември влиза в сила междуправителствено споразумение за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, което беше подписано по време на руско-китайската среща на върха на 8 май в Москва. То ще стимулира създаването на нови съвместни предприятия с участието на руски и китайски инвеститори на базата на взаимна изгода и отчитане на интересите на другата страна“, предаде ТАСС.

Той отбеляза, че сътрудничеството в енергийния сектор е придобило стратегически характер и обхваща нефтената, газовата, въглищната и атомната енергетика. В промишлеността се създават нови съвместни производства и технологични алианси. В областта на транспорта е увеличен обемът на превоза на товари и се развива трансграничната инфраструктура, откриват се нови маршрути за въздушен транспорт. Сътрудничеството в селското стопанство укрепва продоволствената сигурност на двете страни, посочи Мишустин.

Той изрази готовността на страната си да увеличи доставките на свои хранителни продукти, които са станали популярни сред жителите на Китай. "Стокооборотът на продуктите на агропромишления комплекс за девет месеца на текущата година се е увеличил с 15%. Готови сме да увеличим доставките на качествени руски хранителни продукти, познати на жителите на Китай благодарение на фестивалите-панаири “Произведено в Русия", обяви Мишустин.

Руският премиер изрази надежда, че обемът на туристическия обмен между Русия и Китай ще нарасне в сравнение с 2024 г. на фона на отмяната на китайските визи за руснаците. Москва също работи по отмяна на визите за китайските туристи, отбеляза Мишустин.

Премиерът на Русия очерта многостранността на развитие на отношенията между Москва и Пекин: "Въпреки турбуленциите в глобалната политика и световната икономика, сътрудничеството между Русия и Китай се засилва. Стартираме нови мащабни проекти. Сред тях са разработването на нефтени и газови находища, производството на високотехнологично оборудване, сътрудничеството в областта на енергетиката, използването на атомната енергия за мирни цели, изследването на космоса и Луната. Реализираме съвместни програми в авиационното и автомобилното строителство, развиваме транспортни коридори, работим в екстремните условия на Арктика."

От своя страна Ли Цян подчерта, че Китай е готов да засили сътрудничеството с Русия, за да защитава по-ефективно интересите на двете страни, включително в областта на сигурността, предаде ТАСС.

Премиерите на Русия Михаил Мишустин и на Китай Ли Цян подписаха съвместно комюнике относно резултатите от 30-ата редовна среща на правителствата на Русия и Китай, която се състоя в Ханчжоу, предаде ТАСС.

В присъствието на правителствените ръководители бяха подписани още осем документа, сред които за сътрудничество в областта на инвестициите, енергетиката, транспорта, селското стопанство и средствата за масова информация.

Също така Русия и Китай приеха пътна карта за сътрудничество между страните в областта на спътниковата навигация за периода 2026-2030 години.