Арестуваха в Латвия заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Властите в Латвия арестуваха гражданин на държава-членка на ЕС и НАТО по подозрение в шпионаж в полза на Русия, предаде ДПА.

В публикувано изявление латвийската държавна служба за сигурност се казва, че лицето е обвинено в събиране на информация за отбранителния сектор на Латвия, която била предавана на руската военна разузнавателна агенция ГРУ. 

По-специално задържаният е събирал на подробности за частната авиационна инфраструктура на Латвия и за присъствието на военни от НАТО в страната, пише БТА. 

Властите не са оповестили допълнителна информация за самоличността или пола на заподозрения. Лицето остава в ареста, а разследването продължава, се посочва в изявлението.

