Мексиканци протестираха срещу убийството на кмет, застрелян на Деня на мъртвите

Близките на Карлос Манзо на погребението му СНИМКА: Ройтерс

Стотици хора протестираха вчера в Мексико, за да поискат справедливост след убийството на кмета на Уруапан, голям град в западния щат Мичоакан, обхванат от наркотрафика, предаде Франс прес. Уруапан, в който живеят около 350 000 души, е известен с отглеждането на авокадо и на лимони.

Кметът на града Карлос Алберто Мансо Родригес беше застрелян в събота по време на публично събитие по повод Задушница пред очите на десетки хора. Нападателят на градоначалника беше застрелян на място.

Вчера се състоя погребението на кмета и на него дойдоха стотици хора. После те организираха протест.

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум изказа съболезнования на близките на Мансо Родригес и свика заседание на Съвета за сигурност, "за да гарантира подкрепата за щата Мичоакан и да се вземат мерки виновните да не останат безнаказани".

Федералният секретар по обществената сигурност Омар Гарсия Харфуч заяви по-късно на пресконференция, че Мансо Родригес е имал охрана от декември миналата година и през май тази година тя е била засилена. "Националната гвардия е назначила 14 агенти, за да гарантира" сигурността му, уточни той, цитиран от БТА.

Щатът Мичоакан от години е обхванат от насилие от страна на престъпни групи, които се опитват да изнудват земеделците. Там действат картелите "Халиско - Ново поколение" и "Нуева фамилия", включени в списъка на САЩ с "чуждестранни терористични организации".

Убийството на Мансо Родригес беше извършено няколко дни след смъртта на Бернардо Браво, голям производител на лимони от Мичоакан, отбелязва АФП.

