Трима са ранени при рухване на историческа кула в Рим (Видео, снимки)

Шейсет и четири годишен работник беше ранен при реставрационни дейности на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА.
Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично. От развалините е бил изваден строителният работник, който е бил откаран в сериозно състояние с мозъчно-черепна травма в близка болница.
При срутването са били ранени още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.
На място има пожарникарски екипи, а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен, пише БТА.
Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век. Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която е трябвало да приключи идната година.
Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад „Венеция“ в Рим.
Torre Dei Conti collapse Roma #Roma #TorredeiConti pic.twitter.com/wrid6d77EY— L (@L4731058952407) November 3, 2025
Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1 pic.twitter.com/Xj43qlQUqH— Tg1 (@Tg1Rai) November 3, 2025