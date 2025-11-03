ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението по пътя Пловдив -...

Трима са ранени при рухване на историческа кула в Рим (Видео, снимки)

1608

Шейсет и четири годишен работник беше ранен при реставрационни дейности на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА.

Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично. От развалините е бил изваден строителният работник, който е бил откаран в сериозно състояние с мозъчно-черепна травма в близка болница.

При срутването са били ранени още двама работници, които обаче са отказали да бъдат откарани в болница. Известно време те са останали блокирани в частично срутената сграда, но пожарникари са ги свалили с помощта на мобилна пожарникарска стълба.

На място има пожарникарски екипи,  а пешеходният и автомобилният трафик е преустановен, пише БТА. 

Кулата на графовете е висока 29 метра  и датира от 13-и век. Сградата не се използвала от 2006 г., а през последните четири години е подложена на реставрация, която е трябвало да приключи идната година.

Булевардът на имперските форуми свързва Колизея с площад „Венеция“ в Рим.

