Грузински съд освободи от ареста бременна тийнейджърка, обвинена в наркотрафик

Бела Къли, бременна британска тийнейджърка, арестувана по-рано тази година по обвинение в трафик на наркотици в Грузия, беше освободена от ареста днес, съобщи свидетел на Ройтерс пред съда.

19-годишната Къли от Билингам в Североизточна Англия беше заминала за Тайланд, където следите й се губеха. През май тя е пристигнала с полет от Тайланд в Грузия, като е била арестувана на летището в Тбилиси, тъй като в багажа си е носила 12 килограма марихуана и 2 килограма хашиш.

Къли първоначално пледира "невинна",на съдебното заседание през юли, както заяви, че е била измъчвана в Тайланд и принудена да пренася наркотиците, но миналата седмица семейството й плати 500 000 лари (около 163 000 евро) обезщетение, за да договори по-лека присъда. Адвокатът на Къли - Малхаз Салахайя, каза пред репортери, че при пристигането си в Грузия тя е имала видими следи от физически изтезания, пише БТА.

В Грузия, страна с 3,7 милиона души население в Южен Кавказ, законът позволява сключването на извънсъдебни споразумения за признаване на вина, които в определени случаи могат да доведат до намаляване или отмяна на присъдата. Такива споразумения често се сключват в случаи, свързани с наркотици.

Първоначално британката бе застрашена от максимална присъда от 15 години или доживотен затвор.

След това прокурорите обмисляха присъда от две години, но „решиха да вземат предвид времето, през което тя е била зад решетките“, каза прокурорът по делото Вахтанг Цалугелашвили пред Асошиейтед Прес.

Нейният адвокат заяви, че тийнейджърката ще получи паспорта си и ще може да напусне страната.