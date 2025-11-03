Земетресение с магнитуд 4,9 удари Западна Турция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано днес в 14:35 ч. българско време в района на град Съдъргъ, Западна Турция, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е бил усетен в Истанбул, Измир и Бурса и целия район около Мраморно море, посочва турската телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център изчисли магнитуда му на 5 степен.

По данни на АФАД огнището е на дълбочина 11 километра под земната повърхност.

Районът е място на засилена сеизмична активност напоследък.

На 27 октомври в Съндъргъ, окръг Балъкесир, беше регистриран трус с магнитуд 6,1. Пострадаха 30 сгради, а 26 души бяха ранени, съобщиха турските власти.

През август при земетресение със същия магнитуд на същото място загина един човек, а близо 30 бяха ранени.