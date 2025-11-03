Най-малко един убит при руска атака с дронове в Сумска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко един човек е бил убит след нова вълна от руски атаки с безпилотни летателни апарати в североизточната Сумска област, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Екипите на спешна помощ извадиха тяло от развалините на къща, а трима души, пострадали при нападението, бяха спасени, съобщиха властите. Украинската Сумска област, разположена по границата с Русия, неведнъж е ставала цел на руските атаки.

Украинските сили за противовъздушна отбрана съобщиха, че през тази нощ Русия е използвала 138 дрона и около десет ракети, включително хиперзвукови балистични ракети "Кинжал" и балистични ракети с малък обсег "Искандер". По-голямата част от безпилотните летателни апарати са били свалени, но са отчетени удари на 11 места. Военновъздушните сили на Украйна (ВСУ) не дадоха повече подробности, пише БТА.

Руските сили нанесоха удари и в други части на страната. В град Днипро в Централна Украйна ракетен удар повреди индустриална сграда, при което един човек пострада, съобщиха местните власти. В град Николаев в Южна Украйна дрон удари супермаркет и предизвика пожар.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че атаките в Украйна са били насочени срещу компании от отбранителния сектор и обекти от енергийната инфраструктура, снабдяващи военни производствени съоръжения.

Според изявлението на Москва, военни летища също са станали цел на атаките.