Министърът на отбраната на САЩ посети демилитаризираната зона между двете Кореи

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети демилитаризираната зона, разделяща Южна и Северна Корея, в рамките на започналата му днес двудневна визита в Южна Корея за разговори по въпроси на сигурността, предаде Асошиейтед прес.

Хегсет и южнокорейският му колега Ан Гю-пак изслушаха доклад на висши военни на наблюдателния пост "Уалет", близо до демаркационната линия, която граждани на САЩ, включително и президентът Доналд Тръмп през 2019 г. - по време на първия му мандат, са преминавали, за да надзърнат през границата в Северна Корея, както и да се срещнат с американски войници.

Двамата министри посетиха и граничното село Панминчжон, където е подписано примирие във войната в Корея (1950-1953 г.). Министерството на отбраната на Южна Корея обяви, че тази визита е "потвърдила твърдата обща военна позиция и близкото сътрудничество" между двете съюзнически страни.

Хегсет не спомена в изявленията си Северна Корея, която в последните години пренебрегва призивите на Вашингтон и Сеул за диалог, като същевременно ускорява разширяването на ядрения си оръжеен капацитет и на ракетните си програми, посочва АП.

Сеул каза днес и че началникът на Съвета на началник-щабовете на Южна Корея - генерал Джин Йон-сон, и неговият американски колега Дан Кейн са наблюдавали полет на обща формация от южнокорейски и американски изтребители Ф-16 над военната база на САЩ в Пьонтхек, пише БТА.

Полетът, осъществен за първи път, бе демонстрация на "непоколебимата обща отбранителна позиция" на съюзниците и "непоклатимата" сила на тяхното партньорство, обяви отбранителното ведомство в Сеул.

Ан и Хегсет, които в събота се срещнаха на заседанието на министрите на отбраната в рамките на форума на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в малайзийската столица Куала Лумпур, ще участват в годишната съюзническа среща по сигурността в Сеул утре.

Очаква се в разговорите да бъдат засегнати редица стратегически въпроси, включително и ангажиментът на Южна Корея за увеличаване на разходите за отбрана и за прилагането на предишно споразумение за прехвърлянето на оперативния контрол във военни условия на двунационално командване, оглавявано от южнокорейски генерал със заместник американец.

В Сеул се притесняват, че правителството на Тръмп може да изиска Южна Корея да плаща много повече за американско военно присъствие, или в противен случай е възможно да намали числеността на военнослужещите си там, за да се съсредоточи повече върху Китай.

Визитата на Хегсет последва посещението в Южна Корея на президента Тръмп за срещи със световни лидери, включително и с южнокорейския президент И Дже-мьон и китайския ръководител Си Цзинпин в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокоенското сътрудничество (АТИС) в Кьонджу.

По време на срещата си с Тръмп в сряда И потвърди ангажимента на Южна Корея за увеличаване на разходите за отбрана с цел да се намали финансовото бреме в това отношение върху САЩ. Освен това южнокорейският президент призова за американска подкрепа за усилията на Сеул да се сдобие с атомни подводници.

Впоследствие Тръмп заяви в социалните медии, че САЩ ще предоставят на Южна Корея секретна технология, за да дадат възможност на Сеул да конструира атомна подводница. Държавният глава уточни, че подводницата ще бъде произведена в корабостроителницата във Филаделфия, щата Пенсилвания, която миналата година беше купена от южнокорейския концерн "Хануа" (Hanwha).

Лидерите постигнаха напредък и в търговските преговори, като обсъдиха детайли от обещаните от Сеул инвестиции в САЩ в размер на 350 милиарда долара. Целта на Южна Корея е с тези вложения да избегне повишаването на американските мита за южнокорейски стоки от страна на администрацията на Тръмп, отбелязва АП.