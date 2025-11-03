ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ОИК проверява отпуската на Благомир Коцев след под...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21639787 www.24chasa.bg

Али Хаменей: Сътрудничеството със САЩ е невъзможно, докато Вашингтон подкрепя Израел

1812
Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Сътрудничеството между Иран и САЩ е невъзможно, докато Вашингтон продължава да подкрепя Израел, да поддържа военни бази и да се намесва в случващото се в Близкия изток, заяви днес върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Коментарите на Хаменей идват в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп се опитва да увеличи натиска си върху Техеран. 

"Американците понякога казват, че биха искали да си сътрудничат с Иран. Сътрудничеството с Иран е невъзможно, докато САЩ продължават да подкрепят прокълнатия ционистки режим, поддържат военни бази и се намесват в региона", заяви аятолах Али Хаменей, цитиран от иранските държавни медии. 

През октомври Тръмп заяви, че САЩ са готови да сключат споразумение с Иран, когато Техеран е готов за това, като каза: "Ръката на приятелството и сътрудничеството (с Иран) е протегната".

Двете страни проведоха пет кръга на ядрени преговори преди 12-дневната война между Иран и Израел през юни, в която Вашингтон се включи с удари срещу ключови ирански ядрени обекти. Преговорите между двете страни се сблъскаха с редица препятствия, като например въпроса за обогатяването на уран на иранска територия, което западните сили искат да сведат до нула, за да намалят до нула и риска от използването му от страна на Техеран за създаването на ядрено оръжие - план, който Техеран отхвърля изцяло. 

 

 

Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)