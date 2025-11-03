Путин представи новата подводница, която ще изстрелва ядрените дронове "Посейдон" (Видео, снимки)

Руският президент Владимир Путин разкри своята нова ужасяваща ядрена подводница „Хабаровск", построена да носи ядрени дронове и да предизвика радиоактивна приливна вълна, пише "Дейли мейл".
Масивният „Хабаровск", който засилва заплахите на руския лидер за Трета световна война, е оборудван да изстрелва прочутия ядрен дрон „Посейдон" към западните брегове.
Пускането на подводницата – закъсняло с пет години поради многократни необясними забавяния, се състоя в Северодвинск, в далечния север на Русия, в присъствието на министъра на отбраната Андрей Белоусов. „Тежкият атомен ракетен крайцер "Хабаровск" се спуска на вода от прочутата корабостроителница "Севмаш", заяви той.
„С въоръженията и роботизираните системи, които носи, тя ще ни позволи успешно да осигурим морските граници на Русия и да защитим нейните национални интереси в различни части на световния океан", добави Белоусов. Подводницата вече е изпратена за морски изпитания, а техническите ѝ характеристики, включително ядреният реактор, остават строго секретни.
Путин обяви, че дронът „Посейдон", способен да носи атомна бойна глава, е бил успешно тестван. „Мощността на "Посейдон" далеч надхвърля тази на нашата най-модерна междуконтинентална балистична ракета "Сармат" "Сатана-2". Няма нищо подобно никъде другаде по света", заяви той и предупреди: „Няма средства, които да могат да го прихванат."
Руската пропаганда нееднократно е твърдяла, че „Посейдон", изстрелван от „Хабаровск", може да „потопи" Великобритания под радиоактивни приливни вълни. Подводницата, с водоизместимост от 10 000 тона, е струвала над 1 милиард паунда. Килът ѝ е бил поставен през 2014 г., дълго преди Путин да я обяви официално през 2018 г., а пускането ѝ е било отлагано заради пандемията, технически трудности и войната в Украйна.
„Посейдон", който ще бъде носен от „Хабаровск", е дълъг около 20 метра, широк почти 2 метра и тежи приблизително 100 тона. Той може да изминава до 6200 мили със скорост 115 мили в час в дълбоки води.
По време на посещение в болница за ранени войници в Украйна, Путин се похвали: „За първи път успяхме не само да го изстреляме от подводница-носител."
Експертът Джефри Луис от Института за международни изследвания в Мидълбъри определи новото оръжие като „направо ужасяващо", описвайки го като „масивно термоядрено оръжие с мегатонна мощност, проектирано да предизвика значителни и дълготрайни радиационни ефекти".
Някои западни анализатори предупреждават, че това оръжие може да бъде изстреляно от неочаквани посоки, което е довело дори до решения за възобновяване на ядрени тестове в САЩ.
Въпреки това Путин подчерта, че Русия остава „втора сила в света", а Китай „далечен трети, който ще ни настигне в рамките на пет години".
