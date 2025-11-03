Израел върна тленните останки на 45 палестинци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Контролираното от "Хамас" Министерство на здравеопазването в Газа съобщи, че Израел е върнал тленните останки на 45 палестинци в рамките на споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври на територията на палестинския анклав, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Според условията на споразумението, Израел трябва да връща тленните останки на 15 палестинци за всеки един освободен израелски заложник.

Заложниците бяха отвлечени при безпрецедентната атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., с която започна войната в ивицата Газа.

Израел потвърди, че вчера са му били предадени тленните останки на трима заложници.

В официално съобщение Министерството на здравеопазването в Газа посочва, че "след връщането на телата на 45 мъченици днес от израелския окупатор с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст, общият брой на мъчениците вече е 270."

От досега сключването на споразумението на 10 октомври движението "Хамас" предаде тленните останки на 20 заложници, сред които и тези на тайландски и непалски гражданин, в замяната на които не е било предадено тяло на палестинец.

Ислямистката групировка, която първоначално трябваше да предаде телата на 28 заложници на 13 октомври, е предоставила засега само 20 от тях, като увери, че намирането на тленните останки е трудна и сложна задача в територията, опустошена от двугодишната война, напомня АФП.