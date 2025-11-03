Китайски рафинерии ограничават почти половината от доставките на руски петрол заради US санкциите

Китайските петролни рафинерии намаляват вноса си на руски суров петрол вследствие на санкциите, наложени от администрацията на Доналд Тръмп срещу руските компании „Роснефт" и „Лукойл", пише "Блумбърг".

Държавните гиганти Sinopec и PetroChina вече са отменили няколко поръчки за руски петрол и продължават да го правят, става ясно от информация на търговски източници. Към тях се присъединяват и по-малки частни рафинерии, които се страхуват от вторични санкции — подобно на Shandong Yulong Petrochemical, включена в черния списък на Обединеното кралство и ЕС.

Тази своеобразна „стачка на купувачите" е засегнала около 45% от руския износ на петрол за Китай, сочат оценки на консултантската компания Rystad Energy. Източносибирският сорт ESPO е сред най-пострадалите — бойкотът му доведе до спад в цената, като руският петрол вече се търгува с отстъпка от 0,50 долара спрямо Brent, след като само преди месец се продаваше с премия от 1 долар за барел.

Американските санкции, засягащи две от най-големите руски петролни компании, имат ефект и върху Индия. Няколко индийски рафинерии, сред които Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries, временно спряха покупките на руски суров петрол. След кратка пауза обаче най-голямата в страната — Indian Oil — възобнови вноса на сорта Urals от доставчици, които не са обект на санкции.

Проблеми за руските доставчици възникнаха и в Турция. Най-голямата турска рафинерия STAR, която досега използваше почти изцяло руски петрол, започна да купува суровина от Ирак и Казахстан с доставка през декември. Междувременно друга водеща турска компания — Tupras — напълно прекрати използването на руски петрол в един от своите заводи, за да запази възможността да изнася горива за Европейския съюз.

В момента Китай, Индия и Турция заедно формират почти целия износ на руски суров петрол. Морските доставки към Китай се задържат на 1–1,5 милиона барела дневно, към Индия — 1,2–1,8 милиона барела, а към Турция — около 300 000 барела. Четвъртият по обем купувач остава Сирия, но нейните доставки са минимални — приблизително 35 000 барела на ден.