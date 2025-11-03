Турският външен министър: "Хамас" е готов да предаде властта на комитет от палестинци

Турският външен министър Хакан Фидан каза днес, че палестинското ислямистко движение "Хамас" е готово да предаде властта в Газа на палестинци, а дали и какви войски ще бъдат изпратени от държавите в анклава, зависи и от позицията на ООН.

Изказването на Фидан, което беше излъчвано на живо в социалните медии, дойде след днешната среща за Газа в Истанбул с участието на представители на Турция, Катар, Обединените арабски емирства, Пакистан, Саудитска Арабия, Йордания и Индонезия.

"Хамас е готов да предаде властта на комитет, съставен от палестинци", заяви Хакан Фидан след срещата.

По отношение на това какви войски ще бъдат изпратени в Газа и как ще участва Турция външният министър на страната отговори, че участниците в срещата са били единодушни, че този процес трябва да бъде ръководен, търсейки съгласие между палестинската страна и гранатите по Споразумението за прекратяване на огъня, сред които е и Турция.

"Държавите, които участваха в днешната среща, ще вземат решение дали да изпратят свои войски в Газа или не спрямо позицията на ООН (в която ще бъде описано какви ще бъдат задачите на мироопазващата сила- бел. ред.)... Що се отнася до Турция, както знаете, нашият президент беше един от четиримата лидери, които положиха подписи в Шарм Ел Шейх (под Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Газа бел. ред.). Това показва, че ние сме готови да се изправим пред трудности в името на мира. Важно е и ние да подкрепим документите, които ще излязат и рамките, които определят. Дипломатическите ни усилия и контакти в тази посока продължават", заяви Фидан.

Той подчерта, че принципа, който подкрепя Турция, е че управлението на палестинците трябва да бъде осъществено от палестинци и сигурността на палестинците трябва да бъде осигурена от тях.

Външният министър на Турция разкритикува Израел за нарушаване на Споразумението за прекратяване на огъня и възпрепятстването на влизането на хуманитарна помощ в Газа. Според представената от него информация близо 250 души са убити след влизането в сила на споразумението.