Подпалиха колата на германски крайнодесен политик в Хамбург (Видео)

Бернд Бауман КАДЪР: Екс/@welt

Автомобилът на водещ политик от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) беше подпален днес пред дома му в северния град Хамбург, предаде ДПА.

Колата е на Бернд Бауман, парламентарен секретар на АзГ в Бундестага – долната камара на германския парламент.

Говорител на полицията заяви, че случаят се разследва като умишлен палеж.

Офисът на Бауман заяви, че той е бил събуден от охраната малко след инцидента, станал около 3:20 ч. местно време (4:20 ч. българско). Видео, предоставено от офиса на Бауман, показва три изгорели автомобила и четвърта кола с щети от пожар, пише БТА. 

Полицията по-рано съобщи за няколко изгорели автомобила в района Отмаршен в северната част на Хамбург. Една от колите вероятно е била подпалена рано сутринта. След това пожарът се обхванал още три паркирани наблизо автомобила, преди да бъде потушен от огнеборците.

