Сирски: Силите на Киев напредват в района на Добропиля

1928
Олександър Сирски КАДЪР: Екс/@Taralejblog

Силите на Киев напреднаха в района на източноукранския град Добропиля, като отвоюваха от руските войски 188 квадратни километра и установиха контрол върху още 250 кв. км, които досега бяха ничия земя, предаде Ройтерс, позовавайки на изявление от днес на главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна Олександър Сирски.

Началникът на украинската армия, който посети източната Донецка област, каза, че украинските военнослужещи засилват натиска в района на Добропиля, за да отклонят вниманието на руските войски от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.

Сирски информира, че днес продължава да работи в Донецка област, по-специално в зоната на отговорност на 7 корпус за бързо реагиране на въздушнодесантните сили на Въоръжените сили на Украйна, предаде Укринформ, цитирана от БТА. 

Главнокомандващият изслуша доклади от командирите на място за текущата обстановка и неотложните нужди. Акцентът на вниманието беше върху осигуряването на логистиката, както и действията на щурмовите групи за изтласкване на руските сили от градските райони.

"Подсилваме войските с допълнителни части, оръжия, техника, включително безпилотни системи. Засилваме натиска в Добропилския участък. Продължаваме да освобождаваме и прочистваме териториите, което принуждава противника да разпилее силите си и прави невъзможно съсредоточаването на основните му усилия в района на Покровск“, отбеляза Сирски, цитиран от Укринформ.

Олександър Сирски КАДЪР: Екс/@Taralejblog

