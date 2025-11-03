ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Латвийският президент върна за преразглеждане отте...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21641315 www.24chasa.bg

Мисията на ОССЕ за балотажа в РСМ: Не всички кандидати имаха еднакви условия

Маринела Величкова, БТА

1344
СНИМКА: Архив

Международната мисия за наблюдение на изборите за местна власт на ОССЕ, която беше акредитирана в Северна Македония оцени, че балотажът в 33 общини вчера е проведен организирано, кампанията е била конкурентна, но отбеляза, че не всички кандидати са имали равни условия. Натискът върху избирателите и твърденията за купуване на гласове остават повод за безпокойство, пишат медиите в Северна Македония.

Ръководителят на наблюдателите Матео Мекачи е отбелязал, че тонът в кампанията е бил е по-сдържан, отколкото преди гласуването на първия тур на 19 октомври, като е имало изолирани случаи на лични нападки между кандидати и партийни лидери.

Наблюдателите изразиха загриженост относно участието на държавни служители в изборния процес и продължаващия натиск върху избирателите и многобройните твърдения за купуване на гласове. 

Мекачи е отбелязал, че макар правната рамка да осигурява техническата основа за демократични избори, остават множество несъответствия и слабости, особено по отношение на изборната администрация, достъпът на кандидатите до медиите и системата за разрешаване на изборни спорове.

Общо 1622 наблюдатели бяха акредитирани за втория тур на местните избори в Северна Македония, като най-голям брой международни наблюдатели – 500 бяха акредитирани от именно от мисията на ОССЕ.

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)