Мисията на ОССЕ за балотажа в РСМ: Не всички кандидати имаха еднакви условия

Международната мисия за наблюдение на изборите за местна власт на ОССЕ, която беше акредитирана в Северна Македония оцени, че балотажът в 33 общини вчера е проведен организирано, кампанията е била конкурентна, но отбеляза, че не всички кандидати са имали равни условия. Натискът върху избирателите и твърденията за купуване на гласове остават повод за безпокойство, пишат медиите в Северна Македония.

Ръководителят на наблюдателите Матео Мекачи е отбелязал, че тонът в кампанията е бил е по-сдържан, отколкото преди гласуването на първия тур на 19 октомври, като е имало изолирани случаи на лични нападки между кандидати и партийни лидери.

Наблюдателите изразиха загриженост относно участието на държавни служители в изборния процес и продължаващия натиск върху избирателите и многобройните твърдения за купуване на гласове.

Мекачи е отбелязал, че макар правната рамка да осигурява техническата основа за демократични избори, остават множество несъответствия и слабости, особено по отношение на изборната администрация, достъпът на кандидатите до медиите и системата за разрешаване на изборни спорове.

Общо 1622 наблюдатели бяха акредитирани за втория тур на местните избори в Северна Македония, като най-голям брой международни наблюдатели – 500 бяха акредитирани от именно от мисията на ОССЕ.