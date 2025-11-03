Белград пламна отново - летят павета и димки, Вучич говори за избори (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Година след трагедията в Нови Сад майката на загинал търси възмездие с гладна стачка

Белград стана сцена на тежки сблъсъци между антиправителствени протестиращи и привърженици на президента Александър Вучич.

В неделя вечерта няколко хиляди души се замеряха с павета, димки, заря и стъклени шишета, докато кордони от полицаи в бронежилетки се опитваха да ги осмирят.

Напрежението в сръбската столица се изостри ден след като десетки хиляди хора се присъединиха към огромно шествие в Нови Сад, с което се отбеляза първата годишнина от срутването на покрива на жп гарата там. На 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души. Трагедията предизвика месеци на нестихващи протести, водени от младежко движение. Студентите настояват за политически промени и край на режима на Вучич.

Антиправителствените демонстранти в Белград се събраха в подкрепа на Дияна Хърка. Тя е майката на една от жертвите на инцидента в Нови Сад - Стефан Хърка.

По-рано в неделя тя заяви, че започва гладна стачка,

докато виновниците за срутването не бъдат осъдении не възтържествува справедливост за загиналите.

Две събития бяха искрите, които запалиха сблъсъците в Белград. Първо бе решението на органите на реда да не допуснат Хърка до сръбския парламент, където тя смяташе да гладува, а другата бе тяхното бездействие на провокациите от лагера на привържениците на Вучич.

На кадри се вижда как полицаите не реагират, докато от проправителствения палатков лагер замерят с всевъзможни предмети хората, дошли да подкрепят майката.

Три неща иска тя от властта в Белград: разпити и задържане за всички виновни за срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад, незабавно освобождаване на всички протестиращи студенти, задържани през последната година, и предсрочни парламентарни избори.

В новите сблъсъци бяха арестувани 37 души. По данни на вътрешното министерство на Сърбия те са били задържани по обвинения за “нарушаване на обществения ред и предизвикване на инциденти по време на нерегистрирано публично събрание”.

Сред пратените в ареста е бившият национал от националния баскетболен отбор Владимир Щимац.

Самият Вучич обвини привържениците на Хърка, че

са се опитвали да подпалват мирни граждани,

визирайки тези, които го подкрепят.

Вучич отново намекна за предсрочни избори. Пред репортери заяви, че можело да се проведат преди края на мандата му, който изтича през 2027 г. За възможни избори президентът говори от началото на 2025 г. Според местни анализатори това е чисто политически ход, с който да си осигури обществен мир. Причината е, че през 2027 г. Сърбия ще бъде домакин на Световното изложение - ежегодното събитие, на което страните от света представят най-новите си постижения и иновации.

Вучич се надява така да избегне безредици в този изключително важен за имиджа му момент.