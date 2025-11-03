11 обвинения за 10-имата ранени в английския влак - нападателят е британец, още не е ясен мотивът му (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

32-годишен британски гражданин от карибски произход е виновникът за кървавия ад във влака от Донкастър до Лондон във Великобритания от събота вечер.

В понеделник прокуратурата на Острова повдигна 11 обвинения за опит за убийство на Антъни Уилямс. Според властите той е основният заподозрян за атаката с нож във влака по линията Донкастър - Лондон, при която 10 души бяха пратени в болница с опасност за живота заради сериозни прободни рани.

Един от тях остава в тежко състояние и продължава да се бори със смъртта.

Полицията все още не е разкрила мотива за нападението, но оттам заявиха, че не изглежда да е акт на тероризъм. Премиерът Киър Стармър определи нападението като ужасяващ инцидент, а министърката на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че е натъжена, и призова хората да избягват коментари и спекулации за случилото се.

От Даунинг Стрийт се стремят да потушат слуховете в интернет, че мюсюлмански бежанец стои в основата на посегателството. Причината е задълбочаващото се обществено напрежение в страната, свързано с масовата имиграция и етническия мир.

Уилямс е основният заподозрян и за опита за убийство - отново с нож, на 14-годишно дете часове преди атаката във влака.