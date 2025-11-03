Одобриха законопроект, въвеждащ смъртно наказание за терористи в Израел

Комисията по националната сигурност към израелския Кнесет одобри днес законопроект, въвеждащ смъртно наказание за извършителите на терористични атаки, мярка, подкрепяна и от министъра на вътрешната сигурност от крайната десница Итамар Бен-Гвир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Комисията одобри изменение на наказателния кодекс, което ще бъде внесено в парламента за гласуване на първо четене. В Израел законопроектите се разглеждат на три четения.

В обяснителна бележка на комисията се разяснява, че "целта на изменението е да се пресече тероризмът в зародиш и да бъде категорично възпрян". В законопроекта се уточнява, че "терорист, признат за виновен в предумишлено убийство от расистки подбуди или от омраза, се осъжда задължително на смърт, без право на замяна на наказанието."

Според Гал Хирш, израелски посредник, отговарящ за заложниците, премиерът Бенямин Нетаняху подкрепя законодателната инициатива.

Законопроектът е внесен от депутатка от партията "Оцма Йехудит" (Еврейска сила), чийто лидер е крайнодесният министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Бен-Гвир заплаши, че ще оттегли парламентарната си подкрепа за дясната коалиция на Бенямин Нетаняху, ако законопроектът не се гласува до 9 ноември. "Всеки един терорист, който се готви да извърши убийство, трябва да знае, че ще бъде наказан само по един начин – със смърт", съобщи министърът днес.

Бен-Гвир се появи и във видеозапис миналия петък, в който седеше пред редица палестински затворници, легнали с лице на земята и с вързани ръце на гърба, и призоваваше за смъртно наказание, напомня АФП.