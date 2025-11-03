Румъния купува 18 изтребителя F-16 на цена от 1 евро

Румънското министерство на националната отбрана е подписало днес договор за придобиване на 18 изтребителя F-16 Fighting Falcon от Нидерландия на символичната цена от 1 евро, съобщи румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну.

Той уточни обаче, че самолетите ще бъдат използвани само за тренировки и обучение.

„Това е важна стъпка за развитието на европейския тренировъчен център за F-16 във Фетещ, който стана регионален център за обучение на пилоти от страните членки на НАТО и от партньорски държави. Осемнадесетте самолета ще бъдат използвани изключително за тренировка и обучение, като част от местата в програмата са запазени за обучението на украински пилоти. Придобиването стана на символична цена от 1 евро. Това е интелигентна инвестиция в обучение, в сътрудничество и в бъдещето“, написа Мощяну във Фейсбук.

По думите му проектът отразява доверието на нидерландските партньори и признанието за професионализма на румънските военновъздушни сили. „Благодаря на всички участници – техническите екипи, експертите по доставките и нидерландските партньори – за сериозното отношение и скоростта, с която те доведоха процедурата до успешен завършек. Румъния продължава да инвестира в отбрана, в здрави партньорства и в добре обучени хора. F-16 означава сигурност, сътрудничество и една стъпка по-близо до следващия етап: интегрирането на самолетите F-35 в румънските военновъздушни сили“, заяви румънският министър на отбраната, предаде БТА.