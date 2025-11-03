Зеленски: Русия струпва войски близо до град Добропиля

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че Русия струпва войски близо до град Добропиля в Източна Украйна, където украинските сили напреднаха по-рано тази година след успешна контраофанзива, съобщиха Ройтерс и Укринформ. По думите на Зеленски районът около ключовия град Покровск остава под силен натиск, като в самия град все още има до 300 руски военнослужещи.

Пред журналисти Зеленски съобщи, че тази година Украйна ще открие представителства за износ и съвместно производство на оръжие в две европейски столици – Берлин и Копенхаген. Той уточни, че сред оръжията, които Киев може да изнася, са военноморски дронове и артилерийски системи. До края на годината страната ще започне да произвежда и собствени ракети "Фламинго" и "Рута", добави президентът.

По отношение на енергетиката Зеленски заяви, че Украйна все още се нуждае от 750 милиона долара, за да осигури внос на природен газ за предстоящата зима, предаде БТА.

Правителството в Киев планира да увеличи вноса на синьо гориво с около 30%, след като през последните седмици Русия засили атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура, насочвайки се основно към газови съоръжения.