Малдивите забраниха тютюнопушенето за всички родени след 2007 г.

Малдивите забраниха тютюнопушенето за всички родени след 2007 г.

Малдивите станаха първата държава в света, която въведе пълна забрана за тютюнопушене сред младите хора Снимка: Pixabay

Малдивите станаха първата държава в света, която въведе пълна забрана за тютюнопушене сред младите хора. Властите на островната държава забраниха пушенето и продажбата на тютюневи изделия на всички, родени след 1 януари 2007 г., включително и на туристите, съобщи Би Би Си.

Министерството на здравеопазването на архипелага обяви през уикенда, че употребата, покупката и продажбата на тютюн за това поколение ще бъдат напълно незаконни.

Според изявлението, забраната „отразява решимостта на правителството да защити младите хора от вредното въздействие на тютюна".

Заместник-председателят на Националния съвет за контрол върху тютюна в Малдивите Ахмед Афаал посочи, че въведената миналата година забрана за вейпинг е била „важна стъпка към създаването на поколение, което няма да употребява тютюн".

Новата забрана е приложима за всякакъв вид тютюн и търговците са длъжни да проверяват възрастта на клиентите, обяви още здравното министерство, като добави, че това е в съответствие с ангажиментите на държавата по Рамковата конвенция на Световната здравна организация за борба с тютюна.

Миналата година Малдивите въведоха забрана за внос, продажба, съхранение, употреба или разпространение на електронни цигари и продукти за вейпинг, независимо от възрастта. Подобни забрани за електронни цигари и вейпове вече действат в много азиатски държави. Например, в Сингапур са предвидени големи глоби за внос, съхранение и употреба на такива устройства.

Туристите, които идват на Малдивите, също ще трябва да спазват закона, но Афаал твърди, че забраната за пушене няма да засегне туристическата индустрия.

