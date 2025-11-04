ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Психично болният мъж, вилнял в столичен ресторант,...

Министрите на околната среда от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

В резултат на обезлесяването районите с тропически климат изхвърлят повече въглероден диоксид в атмосферата, отколкото поглъщат Снимка: Pixabay

Министрите на околната среда от страните членки на ЕС се срещат днес в Брюксел, за да се опитат да преодолеят разногласията по отношение на ключовите цели за намаляване на емисиите, дни преди началото на Конференцията на ООН за климата (COP30) в Бразилия, предаде ДПА.

Министрите ще се опитат да намерят обща позиция по отношение на климатичното законодателство на ЕС, след като Европейската комисия предложи намаляване на емисиите с 90% до 2040 г. в сравнение с нивата от 1990 г. въз основа на научни доказателства, пише БТА.

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален до 2050 г., което означава, че няма да се генерират повече емисии на парникови газове, отколкото могат да бъдат абсорбирани от природата или с технически средства.

