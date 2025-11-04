"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гърция въвежда дигитални досиета за държавните служители. Това пише изданието „Катимерини", цитирано от БТА.

Изданието информира, че всеки работник предстои да има цялостен дигитален архив – от назначаването до пенсионирането. Новата система за управление на човешките ресурси се очаква да бъде въведена на 10 ноември и да достигне пълна функционалност в рамките на една година.

Системата ще проследява квалификацията, заеманите длъжности, преминатите обучения, езиковите компетенции, както и получените служебни оценки. Ще включва също работни графици и отпуски. Чувствителна лична информация, включително семейно положение или здравен статус, също ще бъде съхранявана, но достъпът до нея ще бъде строго ограничен, отбелязва изданието.

Публично достъпната информация ще включва брой служители, съотношение между половете, образователни квалификации и разпределението на ръководните позиции.

„Ще можем да знаем, например, колко служители се пенсионират догодина и къде ще се появят празнини," каза заместник-министърката на вътрешните работи Виви Хараламбояни, цитирана от изданието.

Системата ще интегрира данни от други регистри, което се очаква да намали нуждата от хартиени документи. Около 3600 служители по човешките ресурси са преминали обучение за работа с новата система, за да се осигури безпроблемното ѝ въвеждане, посочва още изданието.