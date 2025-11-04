ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калин Стоянов: Радев продължава да се вози на брон...

Престолонаследникът на Саудитска Арабия на среща с Тръмп на 18 ноември

Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 18 ноември във Вашингтон, където ще бъде на работно посещение, съобщи снощи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Визитата идва в момент, в който Тръмп настоява Саудитска Арабия да се включи в списъка на държавите, присъединили се към Авраамовите споразумения.

През 2020 г. Тръмп сключи споразумения с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Судан и Мароко за нормализиране на отношенията с Израел, припомня БТА.

Саудитците обаче се колебаят да се присъединят към тези споразумения поради липсата на стъпки към създаването на палестинска държава.

