Престолонаследникът на Саудитска Арабия на среща с Тръмп на 18 ноември

Престолонаследникът и премиер на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман Ал Сауд ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп на 18 ноември във Вашингтон, където ще бъде на работно посещение, съобщи снощи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Визитата идва в момент, в който Тръмп настоява Саудитска Арабия да се включи в списъка на държавите, присъединили се към Авраамовите споразумения.

През 2020 г. Тръмп сключи споразумения с Обединените арабски емирства, Бахрейн, Судан и Мароко за нормализиране на отношенията с Израел, припомня БТА.

Саудитците обаче се колебаят да се присъединят към тези споразумения поради липсата на стъпки към създаването на палестинска държава.