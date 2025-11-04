ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мексиканските власти убиха 13 души при сблъсък с въоръжена група на наркокартелите

Мексиканските власти в щата Синалоа на тихоокеанското крайбрежие на Мексико бяха атакувани от въоръжена група вчера следобед, като инцидентът доведе до смъртта на 13 от нападателите, съобщи министърът на сигурността и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуч, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Харфуч добави, че още четирима души са били задържани и мексиканските власти са освободили други девет души, които преди това са били отвлечени.

През изминалата една година този мексикански щат бе засегнат от вълна на насилие между фракциите на наркокартела "Синалоа", докато властите се опитват да си върнат контрола над района.

