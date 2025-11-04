Русия свали 85 украински дрона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 85 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ, от 23:30 часа московско време на 3 ноември тази година до 07:00 часа на 4 ноември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 85 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 40 - над територията на Воронежка област, 20 - над територията на Нижегородска област, 10 - над територията на Белгородска област, 6 - над територията на Курска област, 4 - над територията на Липецка област, 2 - над територията на Волгоградска област, 2 - над територията на Република Башкортостан и един - над територията на Саратовска област", се казва в изявление на руското министерство, предава БТА.

Украински дрон нанесе щети на нефтохимически завод в град Стерлитамак в Република Башкортостан, заявиха днес регионалните власти, цитирани от Ройтерс.

Заводът, който се намира на 1500 км от границата с Украйна, продължава да работи, заяви ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров в комуникационното приложение "Телеграм". По думите на Хабиров двата дрона, с които е атакуван заводът, са унищожени.

Градската администрация на Стерлитамак заяви, че няма пострадали работници от нападнатия завод.

Понастоящем няма коментар от Украйна.

Киев атакува цели в Русия с дронове, летящи на дълги разстояния, и ракети, като поразява петролни рафинерии, депа и логистични центрове, които подхранват военната машина на Кремъл.

Москва определя атаките като тероризъм, но Киев казва, че това е легитимна самоотбрана срещу войната, която Русия започна срещу Украйна през февруари 2022 г., отбелязва Ройтерс.