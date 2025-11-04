Гърция се готви за дъжд и бури

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вълна от лошо време ще засегне Гърция през следващите 24 часа с дъжд и бури, които могат да създадат наводнения, поради големия обем вода, който ще падне в определени райони на Гърция.

В сряда северните ветрове ще се усилят в Егейско море и температурата ще се понижи. Ще вали в централната и южната част на континента, Цикладите и Крит. В четвъртък явленията ще бъдат ограничени до южната част на Егейско море.

Генералният секретариат по гражданска защита съветва гражданите да бъдат особено внимателни и вземат мерки за самозащита срещу рискове, произтичащи от появата на тежки метеорологични явления.

Според актуализирания Бюлетин за спешни случаи, издаден в понеделник, 3 ноември 2025 г. от Националната метеорологична служба (EMY), се очакват локално проливни дъждове и бури от обяд във вторник до вечерта в сряда в райони, главно от източния континент и северното Егейско море.

Локално силни явления се очакват и в Халкидики във вторник от обяд до вечерните часове.