Популярна платформа преустанови продажбите на секс кукли в световен мащаб

Онлайн платформата "Шейн" (Shein) преустанови продажбите на секс кукли в световен мащаб, съобщи компанията, след като беше подложена на силен обществен и институционален натиск, особено във Франция. Всички оферти и изображения, свързани със "секс кукли", вече са блокирани, а категорията "Продукти за възрастни" временно е премахната, се посочва в изявление на основаната в Китай компания, цитирана от АФП.

"Тези оферти са от трети страни, но аз поемам личната отговорност", заяви изпълнителният директор на "Шейн" Доналд Тан. По думите му забраната за продажба на секс кукли важи за всички пазари по света.

Решението е взето, след като платформата беше обвинена във Франция, че предлага секс кукли с детски черти, пише БТА.

В събота френският орган, отговарящ за конкуренцията, потребителите и борбата с измамите (DGCCRF) обяви, че е сезирал прокуратурата, след като е открил надуваеми кукли с детски вид за сексуални цели на платформата на "Шейн". Това се случва само дни преди търговецът на дребно да открие първия си физически магазин в света, който ще се намира в Париж.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр предупреди, че може да бъде отказан достъп на "Шийн" до френския пазар. Представители на компанията ще бъдат изслушани от парламентарна анкетна комисия в рамките на две седмици, съобщи депутатът Антуан Верморел-Маркес.

Междувременно плановете на "Шейн" да отвори първия си постоянен физически магазин в универсалния магазин "Бе Аш Ве Маре" (BHV Marais) в сряда в историческия център на Париж, на площ от над 1000 квадратни метра, предизвикаха масови протести. Компанията отдавна е обект на критики заради масовото производство на евтини стоки при спорни социални и екологични условия.

В разгара на скандала френският орган, отговарящ за конкуренцията, подаде отделна жалба в съда и срещу китайската платформа "АлиЕкспрес" (AliExpress) по подозрение в "търговия с кукли с детски вид".

Онлайн търговецът на дребно "Шейн" се утвърди на световния пазар на "бързата мода" и от 2015 г. присъства активно във Франция. Компанията често е обвинявана в нелоялна конкуренция, екологично замърсяване и неприемливи условия на труд, припомня АФП.

Компанията е обект и на законодателна инициатива, насочена срещу т. нар. ултра бърза мода, като тази година на "Шейн" са били наложени три глоби на обща стойност 191 млн. евро във Франция, включително за обявяване на подвеждащи отстъпки, предоставяне на неточна информация и недеклариране на пластмасови микрофибри в продуктите си.