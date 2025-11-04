Беларус все повече се опитва да дестабилизира балтийските страни

Беларус все по-интензивно се опитва да дестабилизира балтийските страни, особено в Литва, където е бил отчетен най-големият брой нелегални преминавания на границата от беларуска територия през последните шест месеца, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, като се позова на публикация в „Телеграм" на украинския Център за противодействие на дезинформацията, цитиран от БТА.

„Беларус засилва усилията си да дестабилизира балтийските страни. През октомври Литва отчете най-големия брой опити за нелегално преминаване от беларуска територия през последните шест месеца – 275. Почти половината от тях са били през последните пет дни на месеца", се казва в изявление на центъра, който е част от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Повишаването на броя на опитите за преминаване е било отчетено непосредствено след като Вилнюс затвори няколко гранични пункта в отговор на масирани излитания на дронове с контрабандни цигари от Беларус. Литовското правителство нарече тези случаи хибридна атака, комбинираща икономически, информационен и миграционен натиск.

През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания, което е с 20% повече от миналата година.

Това показва, че Минск умишлено използва мигрантите като инструмент за натиск срещу ЕС, посочва Укринформ. Подобна тактика бе използвана от режима в Беларус през 2021 г., когато той организира трансфер на мигранти от Близкия изток, за да провокира изкуствена миграционна криза.

Центърът за противодействие на дезинформацията заяви, че действията на Беларус изцяло съвпадат с интересите на Русия. Настоящото повишаване на активността на Беларус е част от координирана, многопластова хибридна война, която Минск и Москва водят срещу Европа, каза украинската организация.