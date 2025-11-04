КМГ: БВП на морското стопанство през първите три тримесечия на годината се е увеличил с 5,6% на годишна база

На 3 ноември Министерството на природните ресурси съобщи, че през първите три тримесечия на тази година показателите на китайската морска икономика запазва инерция на стабилен растеж. Според първоначалните статистически данни БВП на морското стопанство през първите три тримесечия на тази година е бил 7,9 трлн. юана, което е увеличение с 5,6% на годишна база. Утвърдените морски площи и острови, използвани за морското стопанство са били 262 000 хектара, което е увеличение с 19,2% на годишна база, а инвестициите в проектите за морското стопанство са били 641,9 млрд. юана. Производството на морски суров нефт и природен газ се е увеличило с 3,0% и 17,7% на годишна база. Новият инсталиран капацитет на офшорния вятърен парк, свързан с мрежата, се е увеличил с 42,1% на годишна база. Добивът на морски продукти се е увеличил с 4,8% на годишна база. Обемът на нови поръчки, завършени кораби и държани поръчки за производство на морски кораби продължава да е на водещо място в света. Морският туризъм продължава да се възстановява като добавената стойност на този сектор се е увеличила с 7% на годишна база. Популярността на круизния туризъм постоянно нараства, а круизните пристанища в страната са приели 2,05 милиона пътници, което е с 28% повече в сравнение с предходната година, пише КМГ.