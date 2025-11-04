ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай коментира проблема с Nexperia Semiconductor

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

На 30 септември нидерландското правителство издаде административна заповед, с която се намеси неправомерно във вътрешните работи на Nexperia Semiconductor. Впоследствие местният съд по търговски дела постанови погрешно решение, с което лиши китайското предприятие от капитала му, нарушавайки сериозно законните права и интереси на китайската компания. След това, без да вземе предвид разумните искания от Китай по време на консултациите, нидерландското правителство не прояви конструктивен подход, нито и конструктивни действия, което доведе до ескалиране на кризата в глобалната верига за доставки, заяви говорителят на Министерството на търговията на Китай.

На 26 октомври Nexperia (Нидерландия) обяви прекратяване на доставките на полупроводникови пластини за Nexperia (Китай), което направи невъзможно нормалната производствена дейност на последната и доведе до смущения и хаос в глобалната верига за производство и доставки на полупроводници. И нидерландската страна трябва да носи пълна отговорност за тази ситуация, допълни говорителят, пише КМГ. 

Китай се надява Нидерландия веднага да спре намесата във вътрешните дела на предприятията и да потърси конструктивно решение на въпроса с Nexperia Semiconductor. Междувременно Китай ще защитава решително законните права и интереси на предприятията си и ще се стреми да поддържа стабилността и гладкото функциониране на глобалната верига за доставки на полупроводници, каза още говорителят на търговското министерство.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

