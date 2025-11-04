КМГ: Роботизираната промишленост отчете ръст на доходите с 29,5% през първите три тримесечия на годината

През първите три тримесечия на 2025 г. в страната бързо се е увеличило производството на роботи, като приходите им са нараснали с 29,5% на годишна база, съобщиха от Китайската асоциация на машиностроителната индустрия.

През първите девет месеца на годината производството на промишлени роботи достига 595 000 броя, а тези за услугите – 13,5 милиона, като и двете стойности са надвишили цялото производство от миналата година, пише КМГ.

Началникът на Асоциацията заяви, че тази година се осъществява дълбока интеграция на технологиите за роботика и изкуствен интелект, което превръща „интелигентността" в определяща тема за индустрията на роботиката. Интелигентните роботи се очертават като ключов двигател, който дава възможности на различни сектори да се развиват и подобрява ефективността и качеството в производството, ежедневието и социалното управление.