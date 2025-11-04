КМГ: Уан И проведе телефонен разговор с немския си колега

На 3 ноември членът на Политбюро на ЦК на ККП и китайски външен министър Уан И проведе телефонен разговор с немския външен министър Йохан Вадефул. Уан И заяви, че Китай и Германия, като две големи страни и важни икономики, ще поддържат стабилното развитие на двустранните отношения, което отговаря на интересите и очакванията на двете страни и е полезно за мира и стабилността на света. Принципа на „един Китай" е важна политическа база на китайско-немските отношения. Китай и Германия трябва да създадат по-стабилна и устойчива рамка на политиките и да осигурят двустранните отношения. Вадефул заяви, че Германия обръща голямо внимание на отношенията с Китай, поддържа принципа на „един Китай" и желае да засили обмена и диалога в различни области, за да се справи с различията и да съдейства за всестранно стратегическо партньорство между двете страни, пише КМГ.