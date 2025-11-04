ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Хонконг се изкачва на 4-то място в света по дигитална конкурентоспособност

На 4 ноември Офисът за икономически съветници на специалния административен район Хонконг съобщи, че Хонконг заема 4-то място в света според най-новото издание на „Световен индекс за дигитална конкурентоспособност 2025" на Международния институт за управление. Това е изкачване с три позиции спрямо миналата година.

В трите основни фактора на класацията за 2025 г. Хонконг продължава да се представя отлично в областите „Технологии" и „Знания", заемайки съответно 3-то и 5-то място в света. Рангът на Хонконг по показателя „Готовност" се е покачил значително с пет позиции, достигайки 10-то място. В критериите „Технологична рамка" и „Отношение към адаптацията" Хонконг заема първото място в света, пише КМГ. 

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

