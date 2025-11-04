КМГ: Китай удължи с още една година безвизовата политика за 45 държави

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай реши да удължи едностранната си безвизова политика за редица държави, до 31 декември 2026 г., като част от усилията за улесняване на пътуванията, се посочва в съобщение, публикувано в понеделник от Департамента за консулски въпроси към Министерството на външните работи на Китай.

В списъка със страните, за които се удължава едностранната безвизова политика, са включени общо 45 държави, сред които 32 европейски (Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Испания, Швейцария, Ирландия, Унгария, Австрия, Белгия, Люксембург, Полша, Португалия, Гърция, Кипър, Словения, Словакия, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия, Монако, Лихтенщайн, Андора, България, Румъния, Хърватско, Черна гора, Северна Македония, Малта, Естония и Латвия), 6 азиатски (Южна Корея, Япония, Саудитска Арабия, Оман, Кувейт и Бахрейн), 5 южноамерикански (Бразилия, Аржентина, Чили, Пери и Уругвай), Австралия и Нова Зеландия.

Освен това, Китай въвежда безвизова политика и за Швеция от 10 ноември до 31 декември 2026 г., пише КМГ.

Гражданите на тези държави, притежаващи обикновени паспорти, могат да влизат в Китай за бизнес, туризъм, посещение на роднини и приятели, размяна на визити или транзит за срок до 30 дни без виза.

Лица, които не отговарят на условията за безвизово влизане, трябва да получат китайска виза преди да влязат в страната, се посочва още в съобщението.