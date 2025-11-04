ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп призова евреите в Ню Йорк да не гласуват за ...

КМГ: XPENG започна изпитателно производство в първата в света фабрика за масово производство на летящи автомобили

КМГ

1508
Снимка: Китайска медийна група

Подразделението за летящи автомобили на китайския производител на електрически превозни средства XPENG – XPENG Aeroht, започна изпитателно производство в понеделник на първата в света интелигентна фабрика за масово производство на летящи автомобили – важна стъпка към комерсиализацията на новото поколение транспорт.

Фабриката, която се намира в квартал „Хуанпу" в Гуанджоу, има проектиран годишен производствен капацитет от 10 000 модула, и XPENG Aeroht е осигурил поръчки за близо 5000 летящи автомобила от пускането на продукта си на пазара, а масовото производство и доставки са планирани за 2026 г., съобщиха от компанията.

Летящата кола се състои от шестколесен наземен модул и отделящ се електрически самолет с вертикално излитане и кацане (eVTOL).

Превозното средство предлага както автоматичен, така и ръчен режим на полет, като автоматичният позволява интелигентно планиране на маршрута, както и излитане и кацане с едно докосване на бутон, пише КМГ. 

С дължина от около 5,5 метра, летящият автомобил може да се управлява по обществени пътища със стандартна шофьорска книжка и да се паркира на обикновени паркоместа.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

