Румъния вдигна изтребители заради руски удари по украински пристанища по Дунав

Изтребител СНИМКА: Пиксабей

Четири изтребителя са били вдигнати от летища в Румъния през изминалата нощ, след като са били засечени руски удари по украинска пристанищна инфраструктура на река Дунав, съобщи Аджерпрес.

В съобщение на румънското Министерство на националната отбрана се казва, че в 0:17 ч. след полунощ съгласно с процедурите за еър полисинг от военновъздушната база Фетещ са излетели два изтребителя F-16.

По-късно, в 2:45 ч., от военновъздушната база „Михаил Когълничану" са излетели и два германски изтребителя „Юрофайтър" за наблюдение и гарантиране на сигурността на румънското въздушно пространство.

Командирите на операцията са имали разрешение да открият огън по въздушни цели, ако те навлязат в румънското въздушно пространство и застрашат безопасността на гражданите, се казва в съобщението, в което се уточнява, че не е било регистрирано навлизане в националното пространство на Румъния и не са открити отломки на румънска територия, пише БТА.

Министерството на отбраната в Букурещ отново осъжда нападенията на Руската федерация над украинска цивилна инфраструктура и я определя като сериозно нарушение на международното право и заплаха за регионалната сигурност.

