8 г. затвор за мъж, опитал с нож да убие полицай

Литва води преговори с "Райнметал" за втори инвестиционен проект

Централата на "Райнметал" СНИМКА: "Райнметал"

Литва води преговори с германската оръжейна компания "Райнметал" за втори инвестиционен проект, съобщи днес съветник на литовския президент, цитиран от Ройтерс.

Очаква се "Райнметал" да започне днес изграждането на фабрика за боеприпаси в Литва, която се планира да бъде отворена през втората половина на 2026 година. Германската компания ще притежава 51% от нея, а останалите 49% ще бъдат собственост на две литовски компании, съобщава БТА.

"Започнахме преговори с "Райнметал" за втори инвестиционен проект", каза пред радио "Жиню радияс" Дейвидас Матулионис, съветник по националната сигурност на президента на Литва.

Централата на "Райнметал" СНИМКА: "Райнметал"

