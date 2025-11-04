ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Древни скали в Австралия дават представа за произхода на Земята и Луната

1080
Изследваните скали са най-старите на австралийския континент и едни от най-старите скали на Земята. Снимка: pixabay

Анализ на фелдшпатови кристали в най-старите магматични скали в Австралия предоставя уникални данни за древната мантия и континентите на Земята, както и за ранното формиране на Луната, предаде Синхуа.

Авторите на настоящото изследване са анализирали анортозити (тип магматични скали) на 3,7 милиарда години от региона Мърчисън в щата Западна Австралия. Това са най-старите скали на австралийския континент и едни от най-старите скали на Земята.

"Времето и скоростта на ранното развитие на земната кора остават спорни поради недостига на изобилие от много древни скали", казва Матилда Бойс от Университета на Западна Австралия, водещ автор на изследването, публикувано в сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Изследователите, в сътрудничество с колеги от университета "Къртин", Геоложката служба на Западна Австралия и Университета на Бристол, Великобритания, са използвали прецизни методи, за да анализират областите от фелдшпатовите кристали, които са записали изотопния "отпечатък" на древната мантия.

Направеният анализ показва, че континентите са започнали да се разрастват сравнително късно в историята на Земята - преди около 3,5 милиарда години, т.е. един милиард години след формирането на планетата.

Изследването също така сравнява резултатите с анализ на лунни анортозити, събрани по време на програмата "Аполо" на НАСА. Анортозитите са редки скали на Земята, но са много често срещани на Луната, пише БТА.

"Нашето сравнение е в съответствие с това, че Земята и Луната са имали еднакъв начален състав преди около 4,5 милиарда години. Това подкрепя теорията, че планета се е сблъскала с ранната Земя и високоенергийният удар е довел до образуването на Луната", казва Бойс.

