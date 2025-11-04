Младежи прекъснаха сръбско културно събитие в Сплит, хърватският премиер настоява за бърза реакция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в хърватския адриатически град Сплит издирва младежи, прекъснали вчера програма на Дните на сръбската култура, съобщават хърватските медии.

Случаят предизвика бурна реакция в обществеността, отбелязва Радио Свободна Европа.

По неофициална информация нахлулите на събитието младежи заявили на организаторите, че програмата не може да се проведе по време на възпоменателното отбелязване на сръбската окупация на хърватския град Вуковар през 90-те години и са поискали гостуващата фолклорна група от сръбския град Нови Сад да си тръгне, съобщава ХИНА.

Според полицията, която разследва инцидента, не е имало физическо насилие или ранени лица.

Вуковар е символ на съпротивата срещу окупацията от сръбските сили в Хърватия. През есента на 1991 г. градът е атакуван от тогавашната Югославска народна армия и доброволци от Сърбия.

След атаки, продължили месеци, хърватската отбрана на града е сломена на 18 ноември 1991 г. и по-голямата част от несръбското цивилно население е изгонено от града, отбелязва Радио Свободна Европа.

Част от хърватските войници и полицаи са ликвидирани в местност близо до града, а останалите са държани в лагери и затвори в Сърбия.

Програмата на Дните на сръбската култура в Сплит е организирана от Сръбското културно дружество „Просвета".

Около 18:30 часа местно време (19:30 часа българско време) полицията е получила обаждане, че гостите от Нови Сад не се чувстват в безопасност, тъй като голяма група младежи са се събрали пред сградата, в която се провежда културното събитие.

Шофьорът им се свързал с полицията, като казал, че те са напуснали мястото и се насочили към различни части на града. Полицията реагирала бързо и открила членовете на гостуващата фолклорна група на три различни места, като им осигурила защита.

По-късно полицията научила, че част от групата младежи са влезли в сградата, където се провежда събитието, и казали на присъстващите да се разотидат, като скандирали лозунги, нарушаващи обществения ред.

Според неофициална информация, младежите може да са част от агитката Торсида, която подкрепя футболния отбор Хайдук Сплит. Медиите съобщиха, че мъжете са били облечени в черно и са скандирали „За родината - готови" – лозунг, използван от марионетния усташки режим в Хърватия, подкрепян от нацистите през Втората световна война.

Полицията води разследване, за да открие лицата, участвали в инцидента, пише БТА.

Хърватският премиер Андрей Пленкович осъди случилото се в Сплит, като заяви, че „нетолерантността към националните малцинства няма място в хърватското общество".

Най-остро осъждаме инцидента в Сплит по време на културна проява на представители на сръбското национално малцинство. Очакваме компетентните органи в най-кратък срок да изправят пред правосъдието отговорните, написа Пленкович в профила си в социалната мрежа Екс.

Председателят на Сръбския национален съвет Борис Милошевич заяви пред хърватската национална телевизия ХРТ, че „смята, че е ужасно едно добронамерено културно събитие да бъде прекъснато от група хулигани по някаква неизвестна причина".

Кметът на Сплит Томислав Шута и няколко партии в града също осъдиха случилото се.