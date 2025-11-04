ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украинската ПВО е унищожила през нощта 92 от 130 руски дрона

Русия е изстреляла към Украйна 130 дрона тази нощ СНИМКА: Пиксабей

Украинските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха 92 от 130-те дрона, използвани от Русия за атака срещу Украйна от вчера вечерта, съобщи Укринформ.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха тази информация в канала Телеграм.

Според съобщението от 20:00 часа вчера, 3 ноември, Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета "Искандер-М" от Ростовска област, шест ракети земя-въздух с голям обсег С-300 от Курска област, както и 130 бойни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед", „Гербера" и други видове.

Срещу тази въздушна атака са били задействани украинската авиация, зенитноракетни комплекси, силите за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи, пише БТА.

По предварителни данни до днес сутринта украинските сили за ПВО са свалили или заглушили сигнала им, отклонявайки ги от целта, на 92 руски дрона в северната, южната и източната част на Украйна.

Атаката продължава и с настъпването на днешния ден, посочва Укринформ.

Русия е изстреляла към Украйна 130 дрона тази нощ СНИМКА: Пиксабей

