София и Скопие подписват за строежа на жп тунела от Коридор №8

3764
Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията на Република България Гроздан Караджов и вицепремиерът и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски ще подпишат Споразумение за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел между двете държави.

Подписването ще се състои на 6 ноември 2025 г. на жп гара Гюешево.

На церемонията ще присъстват представители на Европейската комисия, дипломатическите мисии на държавите от ЕС и НАТО в България, както и представители на Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Световната банка.

Трансграничният тунел е ключов елемент от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII. Неговата реализация ще осигури липсващата железопътна свързаност между България и Република Северна Македония и ще подобри транспортния достъп между Черно море и Адриатика.

Проектната дължина на тунела е около 2,4 км, като половината от него се намира на територията на България.

Изграждането му ще подпомогне икономическото развитие на региона и ще засили интеграцията на транспортните мрежи на ниво ЕС и НАТО, съобщи БГНЕС.

