Формиращата се управляваща коалиция в Чехия подписа коалиционно споразумение

В Чехия днес бе подписано коалиционното споразумение между победителя на парламентарните избори миналия месец – движението „Действие на недоволните граждани" (известно с абревиатурата си на чешки език АНО) на милиардера Андрей Бабиш, крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация" (СПД) и дясното движение „Автомобилистите", които се обявяват против зелените политики на Европейския съюз, предадоха чешки медии, сред които чешката новинарска агенция ЧТК и чешката национална телевизия.

Коалиционното споразумение на сформиращата се управляваща коалиция бе подписано час преди първото заседание на новоизбрания състав на долната камара на парламента. В документа се потвърждава разпределението на министерските кресла между трите политически сили, а също така и че председател на парламента ще бъде представител на СПД. Предполага се почти със сигурност, че това ще бъде лидерът на крайнодясната формация Томио Окамура. Следващата стъпка в процеса по сформирането на ново правителство ще бъде предлагането на персоналните кандидатури за министри. Председателят на АНО, бивш и очакван бъдещ премиер на Чехия Андрей Бабиш изрази надежда, че кабинетът му ще възникне най-късно до средата на следващия месец.

В коалиционното споразумение се казва, че трите сили в новото правителство заедно ще прокарват ключовите закони в парламента. Това касае бюджета, данъците, външната политика и политиката в сферата на сигурността, изборното право и законите, за които е необходимо конституционно мнозинство.

Предвижда се веднъж месечно да заседава председателският съвет на новата коалиция, в който ще участват лидерите на трите партии. Председателският съвет ще решава основни въпроси на правителствената политика и на сътрудничеството между субектите в правителството. Ще има и коалиционен съвет, част от който ще са премиерът и най-много по двама представители на всяка партия. Коалиционният съвет ще бъде свикван при необходимост и ще разглежда текущите правителствени приоритети.

В коалиционното споразумение се казва, че трите партии поемат ангажимент за взаимна лоялност, открита комуникация, навременно споделяне на информацията и предсказуемо партньорство. Предвижда се коалиционните партньори да координират обществените и медийните си прояви по ключовите въпроси на правителствената политика.

„Страните (по коалиционното споразумение, бел. БТА) ще се въздържат от обществени изявления, които биха могли да отслабят взаимното доверие или стабилността на правителството", се казва в документа. Депутатите от АНО, СПД и „Автомобилистите" се ангажират за целия мандат на правителството да изпълняват коалиционното споразумение, да подкрепят общото правителство и да гласуват в съответствие с неговите принцип и програмната му декларация.

Проектът за програмна декларация на нововъзникващото правителство се появи в общественото пространство миналия петък. Пълният му текст бе публикуван на уебсайта на чешката национална телевизия.

„Важното е, че се разбрахме", заяви Андрей Бабиш при подписването на коалиционното споразумение. Бившият и бъдещ премиер каза, че обща цел на АНО, СПД и „Автомобилистите" на изборите миналия месец е била да бъде сложен край на управлението на досегашния премиер Петър Фиала и на неговото правителство.

„Това е, което ни обединява, въпреки че в програмите си може би имаме някои разлики. Важното е, че се разбрахме", изтъкна Бабиш.

Председателят на СПД Томио Окамура заяви, че подписването на коалиционното споразумение ознаменува края на правителството на Фиала, което е навредило на чешките интереси.

Председателят на „Автомобилистите" Петър Мацинка определи коалиционното споразумение като първа стъпка към промяната, поискана от гражданите на изборите.

На тазгодишните парламентарни избори, които бяха произведени на 3 и 4 октомври, АНО постигна убедителна победа, като получи 34,5% от гласовете на избирателите (с което си гарантира 80 депутати в новия състав на долната камара на парламента).

На второ място, с 23,3%, се класира управлявалата досега дясноцентристка коалиция „Заедно" (52 депутати), предвождана от досегашния премиер Петър Фиала. Третото място бе заето от либералната „Кметове и независими", която досега също беше част от правителството, с 11,2% (22 депутати). На четвърто място се нареди либералната и проевропейска Партия на пиратите, която до миналата година беше част от правителството, с 8,9% от гласовете (18 депутати).

На пето място се класира СПД със 7,8% от гласовете (15 депутати).

Шестият субект в новия парламент са „Автомобилистите", които спечелиха 6,8% от гласовете (13 депутати). "Автомобилистите" за първи път влязоха в парламента.

Още преди изборите „Заедно", „Кметове и независими" и Партията на пиратите категорично изключиха каквато и да било сътрудничество след вота с АНО. Това до голяма степен предопредели развитието на следизборните събития. Още в победоносната си вечер след изборите Андрей Бабиш заяви, че ще разговаря със СПД и „Автомобилистите" за съставянето на ново правителство.

Заедно АНО, СПД и „Автомобилистите" разполагат със 108 депутати в новия парламент, което им дава относително комфортно мнозинство в 200-местната долна камара.

Новоизбраните депутати се събраха днес на първото си заседание. Новият парламент заработи в 14:00 часа местно време. Законодателите положиха клетвата, предвидена в конституцията, и така официално встъпиха в мандат.

На следващото заседание на парламента в сряда ще бъде разглеждан въпросът с избирането на председател и заместник-председатели на парламента.