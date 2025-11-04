ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия обяви, че затяга обръча около Покровск, Киев отрича, че войските ѝ са обсадени

Москва се опитва да превземе Покровск вече повече от година СНИМКА: Пиксабей

Руското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск.

В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област.

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле.

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени.

