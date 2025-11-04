Натрупал богатството си от продажба на камили и злато, сега той контролира половината Судан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мохамед Хамдан Дагало, известен като „Хемедти", се превърна в доминираща фигура на политическата сцена в Судан, като неговите паравоенни Сили за бързо реагиране (RSF) контролират половината от страната.

RSF постигнаха забележителна победа наскоро, когато превзеха град Ел-Фашер, последната крепост, държана от суданската армия и нейните местни съюзници в западния регион Дарфур, пише Би Би Си.

Заради своята упоритост, безмилостност и обещанието си да разруши дискредитираната държава, Хемедти е уважаван от своите последователи, но е едновременно и мразен от своите противници. Той е от скромно потекло. Семейството му е от махарийската част на арабскоговорящата общност ризеигат, която се занимава с отглеждане на камили и обхваща Чад и Дарфур. Роден е през 1974 или 1975 г. като много хора от селски произход, датата и мястото на раждането му не са регистрирани. Воден от чичо му Джума Даголо, кланът му се премества в Дарфур през 70-те и 80-те години, бягайки от войната и търсейки по-добри пасища и им е позволено да се заселят. След като напуска училище в ранните си тийнейджърски години, Хемедти започва да печели пари, търгувайки с камили през пустинята до Либия и Египет.

По това време Дарфур е дивият запад на Судан – беден, беззаконен и пренебрегван от правителството на тогавашния президент Омар ал-Башир.

Арабски милиционери, известни като Джанджауид, включително сила, командвана от Джума Даголо, атакуват селата на коренната етническа група Фур.

Този цикъл на насилие води до мащабно въстание през 2003 г., в което към бойците от Фур се присъединяват Масалит, Загава и други групи, които твърдят, че са били пренебрегнати от арабския елит на страната.

В отговор Башир значително разширява Джанджауид, за да оглави усилията си за борба с бунтовниците. Те бързо придобиват лоша слава с палежи, грабежи, изнасилвания и убийства.

Подразделението на Хемедти се оказа сред тях, като според доклад на миротворците от Африканския съюз то е нападнало и унищожило селото Адва през ноември 2004 г., като е убило 126 души, сред които 36 деца. Американско разследване установява, че джанджавидите са отговорни за геноцид.

Конфликтът в Дарфур попада в компетенцията на Международния наказателен съд (МНС), който повдига обвинения срещу четирима мъже, включително Башир, който отрича да е извършил геноцид.

Хемедти е един от многото командири на джанджауидите, считани за прекалено нископоставени, за да бъдат в полезрението на прокуратурата по това време. Само един, полковникът на полковниците на джанджауидите, Али Абдел Рахман Кушайб, е изправен пред съда.

Миналия месец той беше признат за виновен по 27 обвинения за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, а присъдата му ще бъде произнесена на 19 ноември.

В годините след пика на насилието през 2004 г. Хемедти умело изиграва картите си и се издига до лидер на мощна паравоенна сила, корпоративна империя и политическа машина.

Това е история на опортюнизъм и предприемачество. Той за кратко се бунтува, изисквайки заплати за войниците си, повишения и политическа длъжност за брат си. Башир му дава повечето от това, което иска и Хемедти се връща в редиците.

По-късно, когато други части на Джанджауидите се разбунтуват, Хемедти повежда правителствените сили, които ги побеждават, като по този начин поема контрола над най-голямата мина за ръчно изкопано злато в Дарфур, намираща се в мястото Джебел Амир.

Бързо семейната компания на Хемедти, Ал-Гунаид, се превръща в най-големия износител на злато в Судан.

През 2013 г. Хемедти поисква и получава официален статут на ръководител на нова паравоенна група, RSF, която се отчита директно пред Башир.

Джанджауидите са включени в RSF, получават нови униформи, превозни средства и оръжия, а също и офицери от редовната армия, които са доведени, за да помогнат с модернизацията.

RSF постига важна победа срещу бунтовниците в Дарфур, но не се справя толкова добре в борбата с бунтовниците в планината Нуба, граничеща с Южен Судан и поема подизпълнението на охраната на границата с Либия.

Под претекста, че ограничават нелегалната миграция от Африка през пустинята към Средиземно море, командирите на Хемедти се отличават и с изнудване и, според някои информации, с трафик на хора.

През 2015 г. Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ) призовават суданската армия да изпрати войски за борба срещу хутите в Йемен. Контингентът беше командван от генерал, който беше воювал в Дарфур, Абдел Фатах ал-Бурхан, сегашен шеф на армията, воюваща срещу РСФ.

Хемедти вижда възможност и договори отделна, частна сделка както със Саудитска Арабия, така и с ОАЕ за предоставяне на наемници на РСФ.

Връзката с Абу Даби се оказа най-значима. Това беше началото на близки отношения с президента на ОАЕ, Мохамед бин Зайед.

Млади судански мъже и все повече и от съседните страни се отправят към центровете за набиране на RSF, за да получат парични плащания до 6000 долара (4500 лири) при подписване на договор.

Хемедти сключва партньорство с руската групировка „Вагнер", като получава обучение в замяна на търговски сделки, включително със злато.

Той посещава Москва, за да финализира сделката, и се намира там в деня, в който Русия напада Украйна. След избухването на войната в Судан той отрича, че RSF получава помощ от „Вагнер".

Въпреки че основните бойни единици на RSF стават все по-професионални, тя включва и коалиция от нередовни етнически милиции от стария тип. Тъй като режимът е изправен пред нарастващи народни протести, Башир заповядва на единиците на Хемедти да се придвижат към столицата Хартум.

Играейки с името му, президентът го нарича „химайти", „моят защитник", като разглежда RSF като противовес на потенциалните заговорници в редовната армия и националната сигурност. Това било грешка в преценката. През април 2019 г. оживен щаб на граждански протестиращи обгражда военното командване, изисквайки демокрация.

Башир заповядва на армията да открие огън по тях. Висшите генерали, сред които и Хемедти, се срещат и решават да свалят Башир. Движението за демокрация празнува.

За известно време Хемедти бил възхваляван като новото лице на бъдещето на Судан. Млад, привлекателен, активно срещащ се с различни социални групи и позициониращ се като претендент за историческата власт в страната, той се опитал да промени политическите си убеждения. Това продължило само няколко седмици.

Докато той и съпредседателят на управляващия военен съвет Бурхан бавили предаването на властта на цивилни, протестиращите засилили митингите си и Хемедти пуснал в действие РСФ, която убила стотици хора, изнасилвали жени и хвърляли мъже в река Нил с тухли, вързани за глезените им, според доклад на правозащитната организация „Хюман Райтс Уоч" (HRW). Хемедти отрича РСФ да е извършила жестокости.

Под натиска на четиристранната група от страни, сформирана с цел да насърчи мира и демокрацията в Судан – САЩ, Великобритания, Саудитска Арабия и ОАЕ, генералите и цивилните се съгласили на компромис, изготвен от африкански посредници.

В продължение на две години съществувало нестабилно съжителство между суверенен съвет, доминиран от военните, и цивилен кабинет.

Докато назначената от кабинета комисия, разследваща компаниите, собственост на армията, силите за сигурност и RSF, се подготвя да представи окончателния си доклад, който трябвало да разкрие как Хемедти бързо разширява корпоративната си империя, Бурхан и Хемедти уволнили цивилните и взели властта.

Но организаторите на преврата се скарват. Бурхан поискал RSF да премине под командването на армията.

Хемедти се съпротивил. Дни преди крайния срок през април 2023 г. за разрешаване на този въпрос, части на RSF обградили щаба на армията и превзеха ключови бази и националния дворец в Хартум.

Превратът се провалил. Вместо това Хартум се превърнал в зона на военни действия, като враждуващите сили се сражавали по улицата. Насилието избухнало в Дарфур, като части на RSF започнали жестока кампания срещу народа масалит. ООН оценява, че са загинали до 15 000 цивилни, а САЩ описаха това като геноцид. RSF отрича обвинението.

Командирите на RSF разпространили видеоклипове на своите бойци, които измъчват и убиват, рекламирайки жестокостите и чувството си за безнаказаност. RSF и нейните съюзнически милиции вилняли из Судан, ограбвайки градове, пазари, университети и болници.

Лавина от плячкосани стоки се продават на така наречените „пазари Даголо", които се простират отвъд Судан до Чад и други съседни страни. RSF отрича, че нейните бойци са замесени в грабежите.

Затворен в националния дворец под обстрел от артилерия и въздушни удари, Хемедти бил тежко ранен в първите седмици на конфликта и изчезнал от публичното пространство.

Когато се появил отново месеци по-късно, той не показал никакво разкаяние за зверствата и бил не по-малко решен да спечели войната на бойното поле.

RSF е придобила модерно въоръжение, включително сложни дронове, които е използвала за нанасяне на удари по де факто столицата на Бурхан, Порт Судан, и които са изиграли решаваща роля в нападението над Ел-Фашер.

Разследваща журналистика, сред които и тази на New York Times, е документирала, че те се транспортират през летище и база за снабдяване, построени от ОАЕ точно в Чад. ОАЕ отрича, че въоръжава RSF.

С това оръжие RSF е в стратегически пат с бившия си партньор, суданската армия.

Хемедти се опитва да изгради политическа коалиция, включваща някои граждански групи и въоръжени движения, най-вече бившите му противници в Нуба планина.

Той е сформирал паралелно „Правителство на мира и единството", като е поел председателството.

С превземането на Ел-Фашер, РСФ вече контролира почти цялата населена територия на запад от Нил.

След ескалиращите съобщения за масови убийства и широко разпространеното осъждане, Хемедти обяви разследване на това, което той нарича нарушения, извършени от неговите войници по време на превземането на града.

Суданците спекулират, че Хемедти се вижда или като президент на отцепила се държава, или все още таи амбиции да управлява целия Судан.

Възможно е също така да вижда бъдещето си като всемогъщ политически кукловод, шеф на конгломерат, който контролира бизнеса, наемна армия и политическа партия. По този начин, дори и да не е приемлив като публично лице на Судан, той все пак може да дърпа конците.

И докато войските на Хемедти избиват цивилни в Ел-Фашер, той е уверен, че се радва на безнаказаност в един свят, който не се интересува особено от това.