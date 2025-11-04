Лавина уби седем алпинисти в Непал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко седем алпинисти, сред които пет чужденци и двама непалци, са загинали, след като са били затрупани от лавина на хималайски връх в североизточната част на Непал, съобщи експедиционната агенция Seven Summit Treks.

Инцидентът е станал в 09:00 местно време в понеделник близо до базовия лагер на планината Ялунг Ри в окръг Долакха.

Спасителите са открили два трупа и все още търсят останалите пет, за които се смята, че са затрупани от сняг. Осем други са спасени и се намират в столицата Катманду, където се лекуват в болници.

Всички тези алпинисти са били част от група, която е тръгнала повече от час преди лавината да удари, каза шефът на районната полиция пред Би Би Си.

Телата на останалите пет загинали алпинисти може да са на 3-4,5 метра под снега, каза Минма Шерпа, председател на Seven Summit Treks.

Сред загиналите са двама италианци, един канадец, един германец, един французин и двама непалци, които са били водачи.

Един от ранените алпинисти разказа пред The Kathmandu Post, че многократно са се обаждали за помощ, но без резултат. „Ако спасителните екипи бяха пристигнали навреме, повече животи щяха да бъдат спасени", каза той пред непалския вестник.

Местният заместник-началник на полицията Гян Кумар Махато заяви пред репортери, че спасителните операции са били затруднени от лошото време и логистични проблеми, които са направили трудно летенето с хеликоптери и достигането до мястото пеша.

Групата се е готвила да изкачи близкия връх Долма Канг, който е с височина 6332 м. Те са планирали да изкачат връх Ялунг Ри с височина 5630 м като част от програмата си за аклиматизация.

Отделно от това продължават опитите за спасяване на двама италиански алпинисти, които са изчезнали при опит да изкачат планината Панбари в западната част на Непал.

Стефано Фаронато и Алесандро Капуто са били част от група от трима души, която е останала блокирана заедно с трима местни водачи миналата седмица. Третият член на групата, назован в медийните репортажи като Велтер Перлино, на 65 години, вече е спасен.

Есента е популярен сезон за алпинисти в Непал, тъй като метеорологичните условия и видимостта са по-добри. Въпреки това рискът от лошо време и лавини остава.

Миналата седмица циклонът Монта предизвика силни дъждове и снеговалежи в целия Непал, блокирайки хора в Хималаите.

Две британки и една ирландка бяха сред групата, която трябваше да бъде спасена, след като остана блокирана в продължение на няколко дни в западната част на региона Мустанг.

Тежкото време остави стотици блокирани близо до Еверест през октомври.